Kocaeli’de Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise arandığı bildirildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise arandığı bildirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasını derinleştiriyor. Bu kapsamda Bylock kullandıkları tespit edilen 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonlar kapsamında 1 iş adamı, 3 özel okul öğretmeni, 1 avukat, 1 gazeteci, 3 öğrenci, 1 muhasebeci, 4 mühendis, meslekten ihraç edildi. 1 defterdarlık görevlisi ile çeşitli kurumlarda çalışan 6 işçi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli kişi ise aranıyor.