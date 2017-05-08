Kocaeli’de Fetö Operasyonu: 23 Kişi Adliyede

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye getirildi.

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp meslekten ihraç edilen 20 polis memuru ve 3 sivil vatandaş emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları iddia ediliyor.