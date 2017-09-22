Kocaeli’de Fetö Operasyonunda 10 Gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı...

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt ile ilişkileri bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında yakalama kararı bulunan biri emekli 3 polis ile çeşitli meslek guruplarından 10 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin ise yakalanması çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.