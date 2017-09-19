Kocaeli’de Fetö Operasyonunda 9 Tutuklama

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan 3 TSK personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 9 kişi adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan 9 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.