Kocaeli’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı Esti

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli'de sevenleriyle buluştu.
X- Factor yarışmasında söylediği "İncir" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Enbe Orkestrası'yla single çalışması yaparak üne kavuşan genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli'de özel bir kültür merkezinde akustik konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde Yalçıntaş, "İncir", "İçimdeki Duman", "Bu Nasıl Veda", "Sadem" isimli şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Konserde dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.