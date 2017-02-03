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Kocaeli’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı Esti

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Kocaeli’de İlyas Yalçıntaş Rüzgarı Esti
X- Factor yarışmasında söylediği "İncir" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Enbe Orkestrası'yla single çalışması yaparak üne kavuşan...

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli'de sevenleriyle buluştu.

X- Factor yarışmasında söylediği "İncir" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Enbe Orkestrası'yla single çalışması yaparak üne kavuşan genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli'de özel bir kültür merkezinde akustik konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde Yalçıntaş, "İncir", "İçimdeki Duman", "Bu Nasıl Veda", "Sadem" isimli şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Konserde dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

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