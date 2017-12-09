Kocaeli’de Mahallelerde “Afetlere Hazırlık Eğitimi” Sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde halka afetlere hazırlık eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde halka afetlere hazırlık eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi devam ediyor. Eğitimlerle ilçelerde yaşan vatandaşlara, kendi mahallelerinde afetlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Karamürsel İlçesi Altın Kemer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitimler Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Ali Karacan, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Gerdan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Afet bilinci, hafif arama kurtarma ve KBRN eğitimleri AFAD eğitmenleri tarafından; Psikolojik İlk yardım, İlk yardım ve yangın eğitimleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından verildi. Zarar azaltma eğitimleri ise Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından aktarıldı.

Mahalle eğitimlerinde, depreme karşı yapısal risklerin azaltılması ile ilgili Güvenli Yaşam Odası'nda uygulamalı eğitimler veriliyor. Güvenli Yaşam Odasının dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitleme yöntemlerine ait görsellerle giydirilmiş olup, içerisinde yer alan televizyon aracılığıyla da sabitleme teknikleri sergileniyor. Bu oda içerinde ise doğru sabitlenmiş eşyalar ve sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklı riskler gösteriliyor. Özellikle çocuklara yönelik deprem tehlike avı uygulaması yaptırılarak ve ödüller verilerek, depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması bilinci yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Katılımcılar eğitmen tarafından hazırlanan ve teorik eğitim ile nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirildikleri GMTA Formu (kontrol listesi) ile eğitmen ve yardımcılarının gözetiminde uygulama sahasına çıkartılıyor. Uygulamanın yapılacağı saha genellikle katılımcıların yaşadıkları mahalleden seçilmekte ve uygulama güzergahı proje çalışanları tarafından ön tespitle önceden belirleniyor.

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında bu güne kadar toplam 14 mahallede 567 mahalle sakine eğitim verildi. 2 gün süren afet eğitimlerde Temel Afet Bilinci, Yangın, İlk yardım, KBRN, Hafif Arama Kurtarma ve psikolojik ilk yardım eğitimleri veriliyor.