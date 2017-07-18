Kocaeli’de Ot Yangını Korkuttu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Gazi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide bulunan otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedenini bulmak için polis ekipleri soruşturma başlattı.