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Kocaeli’de Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Kocaeli’de Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çayırova ilçesi Şile yolu Darıca Yeni Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Gültekin ve İbrahim Özyağcı'nın içinde bulunduğu 34 TH 5736 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Çırak'ın kullandığı 41 GC 731 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada 3 kişi araçlar içerisinde sıkışırken, yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Halil İbrahim Çırak ve İbrahim Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Özyağcı ise ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Çırak ve Gültekin'in cenazeleri Gebze Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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