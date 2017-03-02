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Kocaeli’de Pkk/kck Operasyonu

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Kocaeli’de Pkk/kck Operasyonu
Kocaeli'nde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Adana'da eylem hazırlığındayken yüklü miktarda mühimmat ve patlayıcıyla yakalanan İ.O'yu, örgütün talimatıyla Mardin'den Adana'ya götüren A.B'nin Kocaeli'de olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.B'yi, Çayırova ilçesinde sahte plakalı lüks bir cipi, Cizre'ye götürmek üzere tıra yüklediği sırada gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklandı.

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