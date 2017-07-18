Kocaeli’de Polis Memuruna Fetö’den 6 Yıl Hapis

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru Salih Dursun hakim karşısına çıktı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Dursun, "FETÖ örgütünün hiçbir faaliyetine katılmadım, hiçbir irtibatım yoktur. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.
Cumhuriyet savcısı ise, mütalaasında sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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