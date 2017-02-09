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Kocaeli’de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kocaeli’de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda İzmit istikametine gitmekte olan Mustafa U. idaresindeki 41 SC 661 plakalı otomobil, Miralay Mümtaz Caddesi üzerinden Komsuoğlu Bulvarı'na dönmek isteyen 41 SC 661 plakalı panelvana çarptı. Savrulan otomobil, Birdal U. idaresindeki 41 GN 200 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada Birdal U. ve adı öğrenilemeyen 01 GL 535 plakalı aracın sürücüsü ile yanındaki çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Seka Devlet ile Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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