Kocaeli’de Tsk İçindeki Fetö/pdy Yapılanmasına Operasyon: 7 Tutuklu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 7'si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 7'si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında örgüte üye olmak suçundan 27'si muvazzaf 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 27 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında tutulan 27 kişiden etkin pişmanlıktan faydalanan 18 kişinin aralarında bulunduğu toplam 20 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 7 kişi ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Öte yandan soruşturma kapsamında firar olan 3 kişinin yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.