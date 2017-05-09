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Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu: 51 Gözaltı

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Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu: 51 Gözaltı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlar yönelik düzenlediği operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlar yönelik düzenlediği operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Operasyonun görüntüleri ise mehter marşıyla servis edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında Kocaeli'nin Körfez, Derince İzmit, Dilovası, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından 29 ayrı olayda toplam 52 şüpheli şahıs tespit edildi. Tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli şahıs yakalandı. Geriye kalan 21 şüpheli şahısın yakalanması için dün Kocaeli'nin Derince Körfez, İzmit, Dilovası ilçeleri ile Samsun ve Muğla ili Fethiye ilçesinde 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlar sonucunda 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 647 adet exctacy hap, 4 bin 404 gram esrar madde, 9.37 gram sentetik uyuşturucu maddesi ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek el geçirildi. Yakalanan 31 şahısa "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 20 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Mayıs Perşembe günü Körfez Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan operasyon kapsamında aranan 1 şüpheli şahıs için yakalama çalışmaları sürüyor.

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