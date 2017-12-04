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Kocaeli’de Yapılan Uygulamalarda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Kocaeli’de Yapılan Uygulamalarda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 450 gram...

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 450 gram esrar ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının sürdürdüğü uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli genelinde yapılan çalışmalarda 439,68 gram esrar, 48 gram kubar esrar, 2,96 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 24,09 gram metamfetami, 1 adet extacy, 3 kök Hint keneviri ve 3 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi.

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