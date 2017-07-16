  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 32 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Kocaeli’deki Tekne Faciası: 1 Ölü, 1 Kayıp

» »
Kocaeli’deki Tekne Faciası: 1 Ölü, 1 Kayıp
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Bir kişi denizde kaybolurken, bir kişi hayatını kaybetti. 4 yaşındaki bir çocuk yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Şerafettin Küçükyaşar (33), oğlu Veysel Küçükyaşar (4), Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve oğlu 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiraladı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı battı. Teknede bulunanlar çırpınmaya başladı. Teknenin battığını gören başka bir feribotta bulunan Akın Haktürk hemen denize atladı. Akın Haktürk denizde çırpınan bir kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı. Olay yerine ise çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2'si çocuk 4 kişi deniz polisinin de yardımıyla denizden çıkartıldı. Emre Kırlangıç ise denizde kayboldu. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Şerafettin Küçükyaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Veysel Küçükyaşar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Arama çalışmaları için bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Kocaeli AFAD Müdürlüğü ekipleri denizde arama çalışması yapıyor.

Kocaeli’deki Tekne Faciası: 1 Ölü, 1 Kayıp

Kocaeli’deki Tekne Faciası: 1 Ölü, 1 Kayıp

Kocaeli’deki Tekne Faciası: 1 Ölü, 1 Kayıp

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te Trafik Kazası: 3 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 19:43
  • Polisin Evinden Hırsızlık Yapan Karı-kocaya Adli Kontrol16 Temmuz 2017 Pazar 19:33
  • Samsun’da Trafik Kazası: 3 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  • Bursa’da Orman Yangınına 4 Yangın Söndürme Helikopteri Müdahale Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  • Artvin’de Trafik Kazası: 4 Ölü16 Temmuz 2017 Pazar 19:03
  • Uygulama Yaparken Minibüsün Çarptığı Polis Memuru Şehit Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 18:53
  • Taylandlı Kadınlara Fuhuş Yaptıran Çinliler Tutuklandı16 Temmuz 2017 Pazar 18:23
  • Tekne Gezisi Faciayla Bitti16 Temmuz 2017 Pazar 18:18
  • ’Sayısal Loto’dan İkramiye Çıkmadı Diye İntihar Etti’ İddiası16 Temmuz 2017 Pazar 18:13
  • Kuşadası Körfezi’nde 101 Kaçak Göçmen Yakalandı16 Temmuz 2017 Pazar 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti