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Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır

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Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır
Kocaeli'nde başlatılan "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim" projesi halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.

Kocaeli'nde başlatılan "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim" projesi halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşanan acı tecrübeler ve afet yönetimi alanındaki uluslararası gelişmelerin ışığında dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleneksel yara sarma modeli olan kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş için çalışılmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından ve Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile ortaklaşa eğitim projesini hayata geçirdi.

"Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi" adı altında başlatılan projede vatandaşlar olası afetlere karşı daha da bilinçleniyor. Genel amacı afet bilinci kültürünü oluşturmak olan projede ayrıca; halkın yerel tehlike, riskler ve afet konusunda bilinçlenmesi, risklere karşı önlemlerin alınması ve afet yönetim sistemine halkın paydaş olarak katılması hedefleniyor. Projede mahalledeki afet gönüllülerine afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler veriliyor.

Projede ilk olarak Derince İlçesi Dumlupınar ve Yavuz Sultan Mahallelerinde bulunan vatandaşlara 2 gün süre afet eğitimi verildi. Eğitimlerde Mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Eğitimler daha sonra diğer bölgelerde de periyodik olarak sürecek. Afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapıldı. Afet sırası ve sonrası için ise Temel Afet Bilinci, Yangın, İlkyardım, KBRN, Hafif Arama Kurtarma ve psikolojik ilk yardım eğitimleri verildi.

Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır

Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır

Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır

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