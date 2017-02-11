Kocaeli’nin 12 İlçesinde Huzur Operasyonu

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ortaklığında düzenlenen "Türkiye Güven-Huzur...

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ortaklığında düzenlenen "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulamasında Kocaeli'nin 12 ilçesinde de uygulamalar gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla 81 il genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulamasına Kocaeli'de de yüzlerce polis katıldı. Kocaeli'nin 12 ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada trafikteki araçlar kontrol edilirken, umuma açık yerlerde de GBT çalışması yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekiplerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücüler alkol muayenesinden geçirildi. Evrakları eksik olan sürücülere ceza kesilirken, umuma açık yerlerde yapılan denetimlerin sonuçların daha sonra açıklanacağı öğrenildi.