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Kocagür İlkokulu’ndan Başkan Özakcan’a Ziyaret

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Kocagür İlkokulu’ndan Başkan Özakcan’a Ziyaret
Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ve Kocagür İlkokulu Müdürü Zafer Çelik ile okul öğretmenlerinden Serpil Ceylan ve öğrenciler, Efeler Belediye...

Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ve Kocagür İlkokulu Müdürü Zafer Çelik ile okul öğretmenlerinden Serpil Ceylan ve öğrenciler, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kocagür İlkokulu'na verilen destekten dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek okullarına sağlamış olduğu katkılardan dolayı dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Zafer Çelik," Başkanımız Sayın Mesut Özakcan'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz adına kendisine teşekkür plaketi sunduk. Bu plaketi de kendisine vermekten gurur duyuyorum" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, imkanlar ölçüsünde tüm eğitim kurumlarına yardımlar yapıldığını ifade ederek, "Eğitim kurumlarımızı çok önemsiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde de okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha uygun koşullarda eğitim görmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, muhtar Akrancı, Okul Müdürü Çelik, öğretmen Serpil Ceylan ile öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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