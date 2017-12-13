  • BIST 108.153
  • Altın 154,025
  • Dolar 3,8325
  • Euro 4,5073
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Kocaman: “Benim Adıma Sevindirici Bir Sonuç”

» »
Kocaman: “Benim Adıma Sevindirici Bir Sonuç”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçı sonrası, "Oyuncularım, son derece arzulu, disiplinli, istediğimiz şeyleri yapmak için maça...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçı sonrası, "Oyuncularım, son derece arzulu, disiplinli, istediğimiz şeyleri yapmak için maça çıktılar. Benim adıma sevindirici bir sonuç" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Oyunu beğendiğini ve sonuçtan memnun olduğunu belirten Kocaman, daha sonra şunları söyledi:

"İlk maçın sonunda sürprize çok fırsat verecek skor değildi. İlk maç sonucu 6-0 olunca, skorun kendisi böyleyken, doğal olarak bu farkı bekliyorduk. Turdan ziyade esas gözlemlemek istediğim tek şey oyuncularımın ilk maçın rehavetine kapılacakları mı yoksa her futbol karşılaşmasında Fenerbahçe forması giyen oyuncunun nasıl rekabet edeceğiydi. Oyuncularım, son derece arzulu, disiplinli, istediğimiz şeyleri yapmak için maçta çıktılar. Benim adıma sevindirici bir sonuç. Kaybetmek de, kazanmak da bir alışkanlık. Kazanan bir takım haline doğru gidiyoruz. Bugün bunu hem geliştirmek hem pekiştirmek amacıyla çıktığımız maçı kazandık. İlk yarısında Adana Demirspor, ağır skoruna rağmen sahada kazanmaya yönelik oynadı. Devrenin sonlarına doğru gelen gol bizi rahatlattı. Skor açısından zaten yapacağı bir şey yoktu."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Euroleague Women: Galatasaray: 73 - Sopron Basket: 7513 Aralık 2017 Çarşamba 21:08
  • Eurocup: Unıcs Kazan: 75 - Darüşşafaka Basketbol: 7913 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
  • Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk Yarı)13 Aralık 2017 Çarşamba 20:38
  • Arda Turan, Galatasaray İle Masaya Oturdu İddiası13 Aralık 2017 Çarşamba 20:13
  • Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 2 - Aç Giresunspor: 213 Aralık 2017 Çarşamba 20:03
  • E. Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Maçının Ardından13 Aralık 2017 Çarşamba 19:08
  • Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarına Başladı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:58
  • Euroleague Women: Nadezhda: 64 - Fenerbahçe: 6613 Aralık 2017 Çarşamba 18:53
  • Beytullah Eroğlu: “Hedefim Paralimpik Oyunları’nda Altın Madalya Kazanmak”13 Aralık 2017 Çarşamba 18:28
  • Bucaspor - Dg Sivasspor Maçının Ardından13 Aralık 2017 Çarşamba 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti