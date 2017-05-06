Kocaman: "Bu Sene Hakemlerin Gözlerine Perde İndi"

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak 40 puanda kaldı.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak 40 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, rakiplerinin defansif dezavantajlarını iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, "Erken bir gol bulduk. Öne geçmek için girişimlerimiz vardı olmadı. 37-38. dakikaya kadar hemen hemen rakip takımı kalemize çok yaklaştırmamayı başardık. İkinci yarıda çok çaba gösterdik, olmadı. Çok üzgünüm gerçekten. Çok elimizdeydi, çok iyi niyetli bir şekilde mücadele etmeye çalıştı çocuklar" diye konuştu.

Bu sene hakemlerin gözlerine perde indiğini ifade eden Kocaman, "Etrafımdaki insanlar dostlarım hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamı, yakıştıramadıklarını söylüyorlar. Haklılar ama hakemler belirleyiciler. Bu sene 12-13 maçımızı bu şekilde gitti. Hakemler kötü yönetiyorlar. Bu sorun ben miyim yoksa Konyaspor'da mı bilemiyorum" dedi.