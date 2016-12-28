Kocaman: "Maçın Bu Kadar Kolay Geçeceğini Beklemiyorduk"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gümüşhanespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın bu kadar kolay geçeceğini beklemiyorduk"...

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gümüşhanespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın bu kadar kolay geçeceğini beklemiyorduk" dedi.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Müsabakayı önce gruptaki iddiayı sürdürmek için sonra da grup liderliğini ele geçirmek için mutlak ve mutlak kazanmak istiyorduk. Gümüşhane takımı hem bireysel hem de grup olarak iyi görünüyorlar. İyi tasarlanmış bir takım. Oradaki maçta bize çok sıkıntı çektirmişlerdi. Maçın bu kadar kolay geçeceğini beklemiyorduk. Müsabaka ilk gole kadar ortada geçiyordu. İkinci golden sonra kırıldılar oyunda. Ondan sonra rahat oynamayı ve farkı artırmayı başardık. Temel amacımız önce kazanmak, sonra farkı artırabilmekti. Bunu başardığımız için mutluyum" dedi.

Gümüşhanespor cephesi

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün ise ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini söyledi. İlk yarı oyunun hakimiyetinin Konyaspor'da olduğunu belirten Daşgün, "İkinci yarı zaman zaman oyuna ortak olduk. Golden sonra çocukların morali bozuldu. Biz mücadelemizi ettik. Oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Oynadığımız 3 maç bizi kupada iddialı konuma getirdi. Son maça kadar iddiamız devam ederse, bunu zorlayacağız. Çıkabilirsek gruptan çıkacağız. Öncelikle hedefimiz bulunduğumuz ligden bir üst lige çıkmak. Kupadaki hedefimiz de gidebildiğimiz yere kadar gitmek" diye konuştu.