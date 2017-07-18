‘Kocaman Yüreklere Bir Tebessüm’ Projesi Lösemili Çocuklarla Buluştu

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde, "Kocaman Yüreklere Bir Tebessüm"...

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde, "Kocaman Yüreklere Bir Tebessüm" projesi ile lösemili çocuklarla buluştu.

Her ay farklı bir etkinlikle Eskişehir'de sesini duyuran ETOS, geçtiğimiz yıl 8 Eylül'de "Kocaman Yüreklere Bir Tebessüm" projesiyle ESOGÜ'de lösemili çocukların yanında yer almıştı. ETOS Başkanı Nihal Bağcı düzenlediği etkinlikte yaptığı açıklamada, "Çocuk ve gençlerimizin değişik fikirlerle el becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan bu etkinliği öğretmenimiz,Süheyla Evecen önderliğinde, tüm üyelerimizin katkılarıyla yürüttük. Bu etkinlikte çocuklarımız, kitap ayraçları, küçük duvar panoları ve mandallardan figürler yaptılar. Sanatçı Serenat Bayraktar ve Barış Öner'in gitarları eşliğinde Figen Bayraktar'ın seslendirdiği çocuk şarkıları ile lösemili çocuklar neşeli ve eğlenceli bir gün geçirdiler. Bu güzel gününün anlamını çocuklarımıza ETOS adına hediye ettiğimiz kitaplarla sonlandırdık ve çocuklarımızın gününe mutluluk ve sevinç kattık. Bu tür etkinliklerimizi çocuklarımızın ve gençlerimizin bulunduğu her ortama taşıyacağımızı, bir kez daha belirtmek isterim. Bizlere bu imkanı veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü yetkililerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.