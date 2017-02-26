Kocamaz; "15 Temmuz’da İlk Sokağa Çıkanlar Ülkücüler Oldu"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokağa ilk çıkanların ülkücüler olduğunu belirterek, "Milletimiz...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokağa ilk çıkanların ülkücüler olduğunu belirterek, "Milletimiz asil duruşu ve o gece titreyip kendine dönüşü sayesinde bugün gene geçmişte olduğu gibi bir ve beraberiz" dedi.

Kocamaz, katıldığı bir televizyon programında, Mersin'e yönelik çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve yapılan çalışmalar sonucunda kentin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi. Mersin'in insanlık tarihi ile yaşıt bir kent olduğunu dile getiren Kocamaz, "Hz. Adem'in oğlunun Tarsus'ta makamı varsa bu bölge insanlık tarihi ile yaşıt olarak değerlendirilebilir. Hizmeti bir ibadet aşkı ile yapmak bizler için çok önem taşıyor. Bizler Türk milliyetçisiyiz. Başta Anadolu topraklarındaki bütün insanlarımız olmak üzere tüm dünyada yaşayan kalp atışlarımızı aynı ritimle çarptırdığımızı düşünüyorum. Başta Türkiye Cumhuriyetinin bölünmesine en fazla Türk milliyetçileri karşı çıkar. Köken ne olursa olsun aziz Atatürk'ün söylediği gibi kendisini Türk olarak gören herkesi başımıza taç yaparız. Bu ülkede hedeflediğimiz gibi hür ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak, bölücü olmayan ve birlikten beraberlikten yana olan herkesle bu yolu yürümeye hazırız. Mersin'in bir barış, huzur ve kardeşlik kenti olarak hayatını sürdürmesi dünyaya da Türkiye'ye de örnek olur. Bu topraklarda birlik beraberlik içerinde yaşayacaksak birbirimize hoşgörülü olacağız" diye konuştu.

"Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz"

Mersin'in hizmet eksikliği çok olan bir il olduğunu, ancak bu bölgenin insanının hiçbir zaman kafasında ihanet düşüncesini taşımadığını dile getiren Kocamaz, "Mersin Türkiye'nin en büyük limanına sahip işlem hacmi olarak. Lojistik imkânları da fazla. Tarım, turizm gibi özellikleri ile çok önemli bir merkez ve buraya hizmet edebildiğimiz için Allah'a binlerce kez teşekkür ediyoruz. Mersinli hemşerilerimize de bize hizmet etme imkânı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Ben bir Yörük-Türkmen çocuğuyum, yokluklarla çok mücadele ettim. 1980 öncesinin bütün badirelerinden bu günlere böyle bir göreve geldim. Bugün o görevi yapmanın hazzını yaşıyorum. 23 yıldır Tarsus ve Mersin'de işin direksiyonunda bu arabayı hedefe götürmeye çalışıyorum. Tarsus'ta bir nesil bizimle yetişti, bayrak yere inmedi. Mersin'de göreve talip olurken Tarsus'taki bayrakta yere inmedi ve hizmet aşkı aynı heyecan ile devam ediyor. Mersin çok güzel bir yer ve Mersin'i hedef olarak düşünecek olursak burada yaşayan insanların hayatını kolaylaştırabildiğimiz bir kent olarak eksiklikleri, sıkıntıları ve problemlerin çözüm noktalarını da biliyoruz. Nefesimiz kesilmediği sürece bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in sahilleri tertemiz olacak"

Mersin'deki sahil çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Kocamaz, şöyle devam etti; "Mersin'in her noktasından denize girilebilsin istiyoruz. Bunun içinde arıtma tesisleri ile donatılıp denizin temiz olması lazım. Hatay'dan Antalya'ya kadar olan bölgede ilk artıma tesisini biz yapmıştık Tarsus'ta. Göreve geldiğimizden bu yana, yani 30 Mart'tan bu yana Anamur, Bozyazı arıtma tesisleri hizmete girdi. Silifke, Aydıncık, Susanoğlu ve Kızkalesi bölgelerinin arıtmaları tamlamadı. Mezitli'de seçim döneminde fosseptik kokuları içerisinde seçim çalışmaları yaptık. O kanalizasyon sistemini tamamladık ve artıma tesisi inşaatına başladık. Bozyazı, Aydıncık altyapıları tamamlandı. Gerçekten yapılan çalışmalar Mersin tarihinde görülmemiş şekilde devam ediyor. Selde büyük sıkıntılar yaşadık ama yağmur Tarsus'a da yağdı ve sıkıntı fazla yaşanmadı. Bu yağmur bir afetti. Dolayısıyla çok büyük bir felaketti. Bunun hazırlıklarını yıllar önceden yapmak lazım. Dere yataklarında 20 katlı binalar olunca bunları çözmek belediyenin bütçesi ile olmuyor. Mersin sahilleri yakın bir gelecekte tamamen tertemiz ve duru bir hale gelmiş olacak."

"15 Temmuz'da sokağa ilk çıkan ülkücüler oldu"

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi hakkında konuşan Kocamaz, "Öncelikle milletimizle gurur duyuyoruz. 15 Temmuz gerçekten bir dönüm noktası. Maalesef gaflet ve delaletin çerçevesinde bir grup "Allah" diyerek insanları kandırarak, kafalarını boşaltarak bir darbe girişiminde bulunmak istedi. Milletimiz asil duruşu ve o gece titreyip kendine dönüşü sayesinde bugün gene geçmişte olduğu gibi bir ve beraberiz. Terörün tasvip edilmesi mümkün değil. Özellikle İslam aleminin perişanlık içine düştüğü bir dönemde, Türkiye'de de "Allah" diyerek birileri devleti ele geçirmek için bir kalkışma girişiminde bulundular. Ama o gece ilk dirilişi sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ortaya koydu ve onun dik duruşu sayesinde sokağa ilk çıkan Türk milliyetçileri, ülkücüler oldu. "Devletimizin ve hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın yanındayız" ifadeleri ülkece bir moral kaynağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti yeniden kendine döndü ve dirildi" dedi.