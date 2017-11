Kocamaz: “Bu Otobüsün Direksiyonunda Biz Varsak İçinde De Siz Varsınız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, meclis üyelerinin, hizmetlerin yetersizliği yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, meclis üyelerinin, hizmetlerin yetersizliği yönündeki eleştirilerine yanıt verdi. Yaptıkları hizmetlerle diğer büyükşehir belediyelerine örnek olduklarını belirten Kocamaz, "Bu otobüsün direksiyonunda biz varsak içinde de siz varsınız. Bir şey başarıyorsak ya da başaramıyorsak hepimizin sorumluluğu" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 Yılı Kasım Ayı Toplantısı'nın üçüncü birleşimi, Belediye Başkanı Kocamaz başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda, 2017-2019 Revize Stratejik Plan paralelinde hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü.

Toplantıda, bazı meclis üyelerinin, 2018 yılı için öngörülen 495 milyon TL tutarındaki bütçe borçlanmasını eleştirmeleri üzerine konuşan Kocamaz, "Yatırım yapmazsak borçlanmayabiliriz. Bir şeyi önerirken elinizde veriler olacak, "şu yatırımları yapın, şunları yapmayın" demeniz gerekecek. Elinizde böyle bir liste varsa konuşalım. Afaki konuşmak olmaz. Borçlanılacak tutar, bütçeyi oluştururken denkleştirme amacıyla konulmuş bir rakam. İllaki borçlanılacak ya da o tutar kadar borçlanılacak diye bir şey yok" diye konuştu.

"Meclis üyesi arkadaşlarımız belediyenin verdiği mücadeleyi bilemez"

Bazı meclis üyelerinin de Mersin'e verilen hizmetlerin yeterli olmadığını dile getirdikleri toplantıda, Kocamaz, "Meclis üyesi arkadaşlarımız belediyenin verdiği mücadeleyi bilemez. İki tane battı-çıktı dışında hizmet yapılmadığını söyleyen arkadaşımız acaba Mersin merkezin dışında nereye gitti ki, böyle bir değerlendirme yapma hakkını kendinde görüyor? 1 milyon 785 bin insana hizmet ediyoruz. Gelir, insan sayısına göre geliyor. Borçsuz belediye olmaz. Elimizi vicdanımıza koyalım. Geçen yıl da bir borçlanma hedefi koyduk. Büyük bir kısmı yol, asfalt ve su hizmetlerine gitti. Otoban gibi köy yolları yapıyoruz. Yıllardır yapılmayan işler gerçekleşiyor. Gerçekten şu anda hedeflediğimiz noktaya yaklaşmak üzereyiz" şeklinde konuştu.

"Keşke her şey sizin düşündüğünüz gibi kolay olsaydı"

Müftü Deresi ile ilgili projenin bir yıl içerisinde bitmeyeceği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Kocamaz, "Biz karıncanın hacca gitmesi misali yola çıktık. Müftü Deresi projesi 20-25 yıllık bir proje. Dikmen Vadisi gibi olması için yaklaşık 20 yıl gerekli. Mersin halkı biz gelmeden önce 1/5 binlik plan diyordu. Mart ayında göreve geldik. Mayıs ayında 1/100 binlik plana başladık. Ulaşım Master Planı aynı şeklide. Kaç kez toplantı yaptık. Bu toplantılarda bunların hepsi dile geldi. Hala bu 1/100 binlik planlar bakanlık tarafından tam manasıyla onaylanmadı. 1/100 binlik planlar yapılmadan, 1/5 binlik planlar yapılmadan raylı sistem niye yapılmadı diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Monoray projesinin gecikme nedeninin bakanlıktan onay çıkmaması olduğunu defalarca açıklamalarına rağmen hala neden yapılmadığı ile ilgili sorular geldiğini belirten Kocamaz, şunları söyledi: "Biz, monoray projemiz daha fazla uzamasın diye ısrarla alt yapıya zarar vermeden üstten bir havaray yapalım dedik. En son "Biz size havaray yaptırmayız. Karma sistem yapın" dediler. Eylül ayı sonunda bu sisteme göre proje ihalesine çıktık. Hala itiraz aşamasında bekliyor. Bunun projesi bize söylenene göre en az 10 ay alır. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor da keşke her şey sizin düşündüğünüz gibi kolay olsaydı."

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları hizmetlerin diğer belediyelerin örnek aldığını ifade eden Kocamaz, "Biz hiçbir şekilde bu meclisten bir şeyleri saklayarak hareket edemeyiz. Onun için her şeyi açık seçik önünüze getiriyoruz. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum; bu konuda da hiç bir şekilde mütevazı davranmıyorum, büyükşehirler içerisinde bu kadar vatandaş odaklı çalışan, vatandaşın sıkıntılarını giderme konusunda her türlü sorumluluğu üstlenen, çevreye duyarlı, engelliler, tarımsal ve sosyal projelerle ilgili her belediyeden çok daha fazla sorumluluk üstlenen belediye olduğumuzu her yerde söylerim" dedi.

"Bu otobüsün direksiyonunda biz varsak içinde de siz varsınız"

Yaptıkları bazı hizmetlerin karşılığı olmayan hizmetler olduğunu söyleyen Kocamaz, meclis üyelerinin yapılan hizmetleri gezip görmeleri çağrısını yineleyerek, "Ezbere konuşmadan bizi izlemeniz lazım. Tarımsal hizmetlerle ilgili çalışmaları büyükşehir belediyelerinden gelip bize soruyorlar. Bütün engellemelere rağmen üniversiteye hazırlık kursu açtık. Bununla ilgili bir belediye geldi sordu. O gelen belediyenin elemanları orayı gördükten sonra "Biz bunu yapamayız. Bütün sosyal hizmetlere ayırdığımız bütçe 2 milyon lira" dediler. Biz üniversiteyi kazananlara toplamda 11 milyon veriyoruz. Bunlara sizler destek veriyorsunuz. Biz hep birlikte bunları başarıyoruz. Rica ediyorum tek tek gidin görün. Engellilerimiz için meslek edindirme birimi yaptık. Bu yapılan tesisleri gezin görün diyoruz, kimse gelmiyor. Gezip görmeden hayallerle bir şeyler yürütmeye çalışıyorlar. Bu otobüsün direksiyonunda biz varsak içinde de siz varsınız. Bir şey başarıyorsak ya da başaramıyorsak hepimizin sorumluluğu. Ocak ayında Engelliler Merkezini açmak istiyoruz. Merkezimiz Türkiye'de tek. Otistik çocuklar merkezi yaptık, kim gitti gördü? Bu konularda objektif olmanızı bekliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, 30 Kasım 2017 Perşembe tarihinde tekrar görüşülmek üzere ertelendi.