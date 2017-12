Kocamaz: “İbrahim Tatlıses’in Dediği Gibi, Oksford Vardı Da Biz Mi Okumadık”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 86'sının Ankara'dan gelmesinin, partisi MHP tarafından...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 86'sının Ankara'dan gelmesinin, partisi MHP tarafından eleştirildiğini belirterek, "30 büyükşehir belediyesinin 2016 yılı sermaye gelirleri çerçevesinde bizim gelirimiz yüzde sıfır. Satacak gayrimenkulüz yok. Diyorlar ki, "siz genel bütçeden gelecek paylara kendinizi bağlamışsınız'. Tamam da İbrahim Tatlıses'in dediği gibi, Oksford vardı da biz mi okumadık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının birinci birleşimi, Burhanettin Kocamaz başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda 24 idare teklifi, 8 komisyon raporu ile 8 gündem dışı madde görüşülerek karar bağlandı.

Gabar Dağı'nda şehit olan Mustafa Can'ın ismi köprüde yaşayacak

Toplantının gündem dışı maddeleri arasında, bugün Şırnak Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyon sırasında teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Gülnarlı Hacı Mustafa Can'ın isminin yaşatılması teklifi de yer aldı. Başkan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'nin, Gülnar'ın İshaklar Mahallesi'nde bir köprü yaptığını anımsattı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can'ın da ailesiyle birlikte bu mahallede yaşadığını belirten Kocamaz, yaptıkları köprüye Şehit Can'ın isminin verilmesini içeren teklifi meclis üyelerinin onayına sundu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Kocamaz, meclis üyeleriyle daha önce kararlaştırdıkları, belediyenin batı ilçelerdeki yatırımlarının gezileceği programı 15-16-17 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştireceklerini belirterek, meclis üyelerinden bu bilgilendirme gezisine katılmalarını istedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 86'sı Ankara'dan geliyor"

Kocamaz, daha sonra geçen hafta Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldıklarını ve standın yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. Hafta sonunda da MHP'nin İzmir'de belediyelerle ilgili gerçekleştirdiği toplantıya katıldıklarını ifade eden Kocamaz, toplantıdan bazı bilgileri meclis üyeleriyle paylaştı. 2012-2016 yılları arası MHP'li büyükşehir belediyelerinin bütçe gelirlerini kapsayan grafiklerle sunum yapan Kocamaz, zaman zaman borçlanmak mecburiyetinde kaldıklarını, bu konuda meclis üyelerine önerilerini sunduklarını, bunların bazen desteklendiğini, bazen de tartışmalar yaşandığını vurgulayarak, "Ama bizim bu konularda mecbur kalmadıkça borçlanma için talepte bulunmayacağımızı hepiniz bilmesi açısından bunları paylaşıyorum. Büyükşehir belediyelerine genelde yüzde 70 oranında pay geliyor. MHP'li belediyeler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 86'sı Ankara'dan geliyor. Manisa'nın aldığı pay yüzde 80, Adana'nın ise yüzde 78. Taşınmaz gelirlerine baktığımız zaman, genelde belediyelerin payları gayrimenkul satışları olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Borçlanma talebimiz mecburiyetten kaynaklanıyor"

MHP'li belediyelerin 2016 yılı sermaye gelirlerine ilişkin bilgi veren Kocamaz, "Polatlı Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 26'sı gayrimenkul satışlarından geliyor. Toroslar Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 15'i, Tarsus Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 8'i gayrimenkul satışlarından geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise yüzde sıfır. Bizim satacak şekilde hiçbir gayrimenkulümüz yok. Türkiye ortalamasında ise biz yine yüzde olarak sıfırız. 30 büyükşehir belediyesinin 2016 yılı sermaye gelirlerine baktığımızda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 24'ü arsa satışından geliyor. Büyükşehir Belediyemiz yine sıfır. Aslında belediyelerin en önemli geliri arsa üretmek. Ankara'nın her tarafı kırsal ve devlet arazisi. Bunlar belediyeye aktarılıyor. Ama biz 1/100 bin ölçekli planı onaylatmakta bile zorluk çekiyoruz, çünkü her tarafımız tarla. Bunların istimlak edilmesi bile bin bir emek, bin bir zorluk. Her taraftan önümüze bir şeyler çıkıyor. Ondan sonra orada bizi eleştiriyorlar tabi ve diyorlar ki, "siz genel bütçeden gelecek paylara kendinizi bağlamışsınız'. Tamam da İbrahim Tatlıses'in dediği gibi, Oksford vardı da biz mi okumadık. Dolayısıyla borçlanma talebimizin mecburiyetten kaynaklandığını bilmenizi istiyorum" diye konuştu.