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Kocamaz; "Mersin’de Engelleri Kaldırmaya Kararlıyız"

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Kocamaz; "Mersin’de Engelleri Kaldırmaya Kararlıyız"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, engelsiz bir Mersin hedeflediklerini belirterek, "Mersin'de engelleri kaldırmaya kararlıyız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, engelsiz bir Mersin hedeflediklerini belirterek, "Mersin'de engelleri kaldırmaya kararlıyız" dedi.

Kocamaz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğuna dikkat çekti. Dünyada 1 milyar engelli olduğunu dile getiren Kocamaz, "Türkiye'de ise Ulusal Engelli Veri Tabanına göre engelli birey sayısı 1,6 milyon. Ancak resmi olmayan rakamlara göre yüzde 13 düzeyinde, 9 milyon engelli vatandaşımız bulunduğu tahmin ediliyor. Dünyanın birçok yerinde sosyal ve çevresel şartlar, teknik ve fiziki imkânlar ne yazık ki engelli vatandaşlarımız için yeterli nitelikte değildir. Engelli bireyler hayatın birçok alanında çeşitli zorluklarla karşılaşmakta, farklı problemlerle yüz yüze gelmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı "Engelsiz Bir Mersin" hedefindeyiz. Mersin'de engelleri kaldırmaya kararlıyız. Kentimizin, engelli vatandaşlarımız için her yönüyle yaşanabilir, örnek bir kent olması için bugüne kadar ortaya koyduğumuz faaliyetler, bugünden sonra da artarak devam edecektir" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'de bir ilk olarak Engelliler Daire Başkanlığı'nı kurduğunu ve engellilerle en üst düzeyde ilgilenmek amacıyla faaliyetlerine başladığını ifade eden Kocamaz, "Geçtiğimiz ekim ayında düzenlediğimiz Engelsiz Sanat Festivali'nde, dünyanın dört bir köşesinden engelli sanatçıları şehrimizde konuk etmiş, onların zekâ ve yeteneklerine, özveri ve gayretlerine yakından şahitlik etmiştik. Engelli vatandaşlarımızı anlamak, onların karşılaştığı problemleri çözüme kavuşturmak, onlar için engelsiz bir şehir oluşturmak amacıyla, örnek ve öncü projelerimiz, liyakat sahibi kadrolarımızla, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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