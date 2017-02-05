Kocasinan Asfalt Plentini Sezona Yetiştirmek İçin Aralıksız Çalışıyor

Kocasinan Belediyesi, yüzde yüz yerli üretim olan "Asfalt Plenti'ni, 154 bin metrekare alana sahip asfalt şantiyesine kuruyor.

Kocasinan Belediyesi, yüzde yüz yerli üretim olan "Asfalt Plenti'ni, 154 bin metrekare alana sahip asfalt şantiyesine kuruyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, asfalt plentini, asfalt sezonuna yetiştirmek için soğuk havaya rağmen aralıksız çalışıyor.

'Asfalt Plenti" ile daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim yapılacağını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmetler üretiyoruz. Asfalt sezonuyla "Yeni Kocasinan'da asfalt plenti ile ilçemize dünya standartlarında asfalt sereceğiz. Böylelikle yollarımızı daha konforlu ve sağlıklı hale getireceğiz. Amacımız Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır. Yeni tesisimiz ve asfalt plentimiz, Kocasinan'a hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.