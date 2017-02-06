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Kocasinan Belediye Meclisi Gündeminde 32 Madde Görüşüldü

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Kocasinan Belediye Meclisi Gündeminde 32 Madde Görüşüldü
Kocasinan Belediyesi, Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 32 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve hayata geçireceği projelerle çiftçilerin Kayseri ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağını söyledi.

Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım talebi görüşüldü. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün Süper Lig'de Kayseri'nin ikinci bir takımı olduğunu hatırlatarak, "Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bayan masa tenisi takımı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluklarla dönüyorlar. Ayrıca boks dalında 2016 Türkiye Boks Şampiyonu Ferhat Dikmen ve Tekvando dalında Türkiye Şampiyonası 1. Grup ikincisi Nazlıcan Tekel oldu. Çocuklarımız her branş da bizim yüz akımız. Kocasinan Beledi Spor Kulübü'ne futbol branşını da ekleyeceğiz. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar'ın açıklamasının ardından oylanan madde oy birliği ile kabul edildi.

'Kocasinan Akademi" başlığı altında eğitim faaliyetlerine başlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bölge sakinleri için farklı branşlarda eğitim faaliyetleri yürüteceğiz. Kocasinan Belediyesi'nin semt konaklarında ve Yakut Mahallesi'nde Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezi'nde eğitim faaliyetleri olacak. Eğitim faaliyetlerin ilki Mevlana Mahallesi semt konağında başlayacak. Kamu hastanelerinin yanısıra bazı özel hastanelerle de işbirliği yapılarak sağlık konusunda uzman hekimler, değişik sağlık konularında vatandaşı bilgilendirmesi sağlanacak. Böylece doktorlar ile vatandaşlarımızı buluşturacağımız bir hizmet sunmuş olacağız." diye konuştu. Ardından "Sağlık Günleri" temalı faaliyetlerini gerçekleştirmek için kamu ve özel hastanelerle protokol yapmak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi maddesi görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

Kocasinan'ın kırsal bölgelerinde çiftçiler ve mahalle sakinlerinin yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kırsal mahallelerimizde alışıla gelen bitkilerin yanında, farklı neler ekilebilir ve ekonomik olarak daha iyi imkanlarda neler yapılabilir noktasında çalışmalar yaptık. Araştırmalar sonunda tıbbı aromatik bitkilerin bölgemizin toprak yapısına uygun olduğu neticesi çıktı. Yaban kekiği ve ekinezya gibi değişik bitkileri içermektedir. Mahalle sakinlerimize yeni bir ekonomi katkısı olacak. Bunla ilgili de Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzle protokol imzalayacağız. Kayseri merkez de en büyük çiftçi nüfusunun olduğu ilçe Kocasinan'dır. Ziraat Odası'na kayıtlı aktif olarak çalışan 5 bin, kaydı bulunanında yaklaşık 13 bin çiftçimiz var. Çalışmamız çiftçilerimize farklı ve yeni ekmek kapısı olacak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Meclis toplantısında daha sonra, Erkilet, Sümer, Mithatpaşa, Örnekevler, Şeker, Cırgalan, Sümer, Barbaros, Tanpınar, Pervane ve Oymaağaç Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı. Başkan Çolakbayrakdar, Şubat ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

Kocasinan Belediye Meclisi Gündeminde 32 Madde Görüşüldü

Kocasinan Belediye Meclisi Gündeminde 32 Madde Görüşüldü

Kocasinan Belediye Meclisi Gündeminde 32 Madde Görüşüldü

Kocasinan Belediye Meclisi Gündeminde 32 Madde Görüşüldü

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