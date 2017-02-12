Kocasinan Belediyesi Haşerelere Karşı Önlem Alıyor

Halk sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde bölge sakinlerinin daha...

Halk sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde bölge sakinlerinin daha rahat etmeleri için karasinek ve sivrisineklere karşı şimdiden önlem almaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı dumanlama yöntemi ve yeni nesil U.L.V ilaçlama sistemi ile daha çok kapalı alanlarda ilaçlama çalışması sürdüren ekipler, haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor.

Daha sağlıklı ve daha temiz Kocasinan için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren bölge sakinleri ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi personeline teşekkür etti.