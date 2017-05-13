Kocasinan Belediyesi’nden Kuşçu’da Muhteşem Etkinlik

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak amacıyla Kuşçu Marina'da yoğun katılımın olduğu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak amacıyla Kuşçu Marina'da yoğun katılımın olduğu bir etkinlik gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı "Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Kuşçu Marina'da düzenlenen etkinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, gaziler ve şehit aileleri, davetliler ve hafta sonunu Kuşçu Marina Tatil Köyü'nde geçirmek isteyen binlerce vatandaş katıldı.

Tören öncesi etkinlik alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 7'den 70'e her kesimden vatandaşla sohbet edip hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi.

Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği mini konserle başladı. Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanı olarak 21 sene Kayseri'ye hizmet ettiğini vurgulayarak, "Yaptığımız yatırımlardan birisi de Yamula Barajı'dır. Bu memlekette 30 yıl boyunca bu proje konuşuldu. Fakat; bu zamana kadar bir türlü hayata geçirilemedi. Kızılırmak binlerce senedir buradan akardı, bizim Türklerde binlerce sene ona baktı. Allah'a hamd olsun büyük bir gayretle zorluklar içerisinde bu projeyi gerçekleştirdik. Burası bir başarı hikayesidir. Burada bizlere yardım eden hayırla anmamız gereken o dönemdeki Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve Elektrik Şirketi Genel Müdürü Taner Yıldız'dır. Kaç kere bu baraj için Ankara'ya gittiğimi hatırlamıyorum. Neticede Allah'a hamt olsun bir kuruş devletin kasasından çıkmadan bu baraj projesini gerçekleştirdik. Şimdi ise barajın etrafında bu etkinlikler yapılabiliyor. Kayseri, yapılan yatırımlarla sosyal hayat açısından zengin bir şehir haline geldi" diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı da, Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nın cazibe merkezi haline geldiğini belirterek,"Yamula Barajı'nın sunduğu doğal güzellikler ve yapılan yatırımlar, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor. Bundan dolayı ilimize farklı proje ve yatırımlarla destekleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, belediye olarak sosyal mekanlara büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Belediye olarak vatandaşlarımızın haftanın tüm yorgunluğunu atacak ve keyifli vakit geçirecek sosyal alanlar yapıyoruz. Buradaki güzellikleri ve aktivite alanlarını daha da zenginleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde büyük ölçekli projeler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Törende bir konuşma da Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptı ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Yapmış olduğumuz bütün belediye faaliyetlerimizi insan için yaptığımızın farkındayız. Hemşehrilerime hizmet etmek, hemşehrilerimin mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yakın gelecekte Kocasinan, her türlü cazibe alanları ile burada yaşamak için hemşehrilerimin can atacakları çekim merkezi haline gelecek" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, "İstiyoruz ki çocuklarımız çok daha güzel bir Kocasinan'da büyüsün. Gençlerimiz sosyal yönden onları mutlu edecek bir Kocasinan" da yetişsin. Yaşlılarımız huzur içerisinde hayatlarını yaşasın. Bunun için yollar yapıyoruz; biliyoruz ki medeniyet yol demek. Eskimiş yollarımızı yeniliyor, yeni yapılanan bölgelerimize standardı yüksek yeni yollar yapıyoruz. Bu yollarımızda alternatif ulaşım aracı olarak bisiklet için özel güzergahlar tasarlıyoruz. Çevre düzenlemeleri yapıyoruz; huzur içerisinde vakit geçirebileceğiniz parklar, çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarında eğlenebilecekleri oyun alanları yapıyoruz. Parklardaki ağaçlandırma çalışmaları ile yetinmiyor şehrimize gelecekte orman olarak miras bırakılacak ağaçlandırma çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik yaklaşımı ile vatandaşın her alanda donanımlı bir birey olabilmesi için Kocasinan Akademi projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi" çatısı altında eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda şehrimize hizmet götürüyoruz. Yeni Kocasinan'ı kurmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bu kapsamda Kuşçu Mahallemizi tanıtmak, gerek Kayseri'de yaşayan hemşehrilerimize gerek şehir dışından gelen misafirlerimize şehirde görülebilecek alternatif bir mekan haline getyirmek için çalışıyoruz. Kuşcu'yu her tür sosyal aktivitenin yapılabileceği cazibe merkezi ve bir lezzet durağı yapmayı hedefliyoruz. Burada yapılacak etkinlikler ile şehrin sosyal hayatının renklenmesine katkı koyacak, önemli bir merkez olacak" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin denizinde su sporlarının her çeşidinin rahatlıkla yapılabileceği bir bölge olabileciğe dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek kürek, gerek yelkenli yarışlarının yapılabileceği, doğa yürüyüşlerini sevenler için tabiatla iç içe mekanlar planlıyoruz. Sportif aktivitelerin yapılabileceği, hobby faaliyetlerinin yürütülebileceği özel bir mekan. Şehrin koşuşturmasından biraz uzaklaşıp sakin bir ortamda dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Dede ile torunun aynı anda kendine yer bulabileceği birden fazla etkinliği aynı mekanda yapılabileceği tabiatın bize ikramı özel bir yer. Tanıtımını yaptığımız projenin sadece birinci adımı olan ahşap evlerden yapılı tatil köyü, yüzer iskele ve göl içerisinde yüzer havuz ile başlayan fiziki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek. İnşaallah önümüzdeki günlerde hep beraber daha büyük organizasyonlarda bir arada olmayı diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kocasinan Akademi adına çocukların anneler günü için hazırladığı il protokolleriyle röportaj, dev ekranda yansıtıldı. Ardından Off Road Derneği ve Motosiklet Kulübü üyelerinin araçları ve motosikletleriyle Kuşçu Marina'da konvoy şeklinde geçiş yapması renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik boyunca vatandaşlara, Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliklerin ilk gün gündüz programı böylece son bulurken akşam saatlerinde Erciyes Üniversitesi güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilecek konserin lazer ve ışık gösterileriyle süsleneceği belirtildi.