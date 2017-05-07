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Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor

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Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde yeni yapılan yol çalışmasını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde yeni yapılan yol çalışmasını inceledi. Kocasinan'a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, Kocasinan Belediyesine ait yeni asfalt şantiyesinde üretilen asfalt ile Kocasinan'da yol sorunu kalmayacağını vurguladı.

Yenileme çerçevesinde, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarla olabildiğince hızlı bir şekilde "Yeni Kocasinan'ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürerek, vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yakut Mahallesi'nde yeni yapılan yolun eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara baklava ikram ederek, onlarla sohbet etti. İncelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de hasbihal eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İnceleme sonrası bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Gelişimde, Değişimde ve Yenilikte Süreklilik" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, "İlkbahar dönemiyle birlikte yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Yeni asfalt plenti ve yeni araçlarımızla birlikte bu yıl hızlı bir şekilde Kocasinan'da yol ve asfalt çalışmaları yapacağız. Yeni aldığımız araç filomuzla da daha kaliteli, daha hızlı ve daha güzel hizmetler vermeyi hedefliyoruz. Yeni asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz. Bu yıl planladığımız program dahilinde mahalleleri yeni çehresine kavuşturacağız. Yeni asfalt şantiyemizle 116 mahallemize, yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Daha kaliteli hizmet sunmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün çalışmalarımızın bölge sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor. Bu kapsamda Yakut Mahallesi'nde yeni yapılan 650 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yola, 81 kamyonla 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor

Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor

Kocasinan Belediyesi’nin Yeni Asfalt Plenti İle Ulaşım Ferahlıyor

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