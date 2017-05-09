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Kocasinan, Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı Ve Olta Balıkçılığı Günlerine Hazırlanıyor

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Kocasinan, Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı Ve Olta Balıkçılığı Günlerine Hazırlanıyor
Kocasinan Belediyesi, hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de Kayseri'de amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu Marina'da...

Kocasinan Belediyesi, hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de Kayseri'de amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu Marina'da farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü hizmetlerle Kayserililerin takdirini toplayan Kocasinan Belediyesi, "Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri" etkinliği kapsamında Kayserililer için iddialı bir program hazırlıyor.

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, olta balıkçılığından motosiklet, klasik araba ve off road gösterilerine, mehter takımı dinletisinden zeybek oyun gösterisine, çocuklar için özel etkinliklerden lazer ve ışık gösterileri eşliğinde konsere kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek faaliyetler hazırlanıyor.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için bir dizi etkinlik hazırladıklarını vurgulayarak, "Kocasinan Belediyesi olarak Kuşçu Tatil Köyünü tanıtmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çok renkli organizasyonlar hazırladık. Hafta sonunu tabii güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Tüm vatandaşları etkinliğimize davet ediyorum. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı Gölü artık bir cazibe merkezi haline geldi" ifadelerini kullandı.

'Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri" kapsamında etkinlikler şöyle:

13 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ

Olta balıkçılığı, Güzel Sanatlar Lisesi Mehter Takımı Dinletisi, motosiklet, klasik araba ve off road gösterisi, ağaç dikme etkinliği, Red Bull etkinliği, çocuklar için özel etkinlikler, uçurtma etkinliği, lazer ve ışık gösterileri, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Dinletisi ve Kocasinan Akademi'de eğitim gören kursiyerlerin almış olduğu eğitim, kültür, sanat ve spor dallarındaki faaliyetler etkinlikte sergilenecek.

14 MAYIS PAZAR GÜNÜ

Olta balıkçılığı, bisiklet etkinliği, motosiklet etkinliği, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı dinletisi, uçurtma etkinliği, çocuklar için özel etkinlikler ve zeybek oyun gösterisi olacak.

Etkinlik boyunca her gün saat 10.00'da Kocasinan Belediyesi önü, Kocasinan Akademi Yakut Tesisi, Turgut Reis, Beyazşehir ve Kayabaşı Mahallesi'nde otobüs kalkacaktır.

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