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Kocasinan’da Daha Temiz Çevre İçin Daha Bilinçli Nesiller

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Kocasinan’da Daha Temiz Çevre İçin Daha Bilinçli Nesiller
Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturarak nitelikli nesiller yetiştirilmesi amaçlayan Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda öğrencileri,...

Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturarak nitelikli nesiller yetiştirilmesi amaçlayan Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda öğrencileri, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek ve çevre konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak için eğitim seminerleri veriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenlediklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinin geri dönüşümde yaptığı projelerin Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Son teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV" de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüşüm için yaşlı-genç demeden hep birlikte göstereceğimiz hassasiyet; tükenmez sandığımız doğal kaynaklarımızın korunması, cari açığımızın en büyük etkeni olan enerjinin tasarruf edilmesi, ülke ekonomisine iş gücü ve hammadde olarak katkı sağlanması açısından son derece önemlidir. Yalnızca bugün yaşayanlar için değil gelecek nesiller içinde miras kalacak büyük bir kazançtır. Bizim tesisimizde şu anki toplanan atık miktarlarımız ile örnekleme yapacak olur isek; yılda 80 bin adet çam ağacı yok olmaktan kurtuluyor. Ayda 1 milyon 500 bin kilovat saat enerji tasarruf ediliyor. Yılda 360 ton metal hammadde kullanımının önüne geçiliyor. Ayda 2 bin litre petrol için ödenecek döviz ülke ekonomisin de kalıyor. Ölçülebilir kazanımlarımız hesap edildiğinde tesisimizde aylık 500 bin Türk Lirası ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır" diye konuştu.

"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz." diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için projeleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitim semineriyle Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, bu çerçevede çevre ve geri dönüşüm eğitimlerinin ilkini Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulunda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisi Ahmet Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimde, ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca dönüşümün çevreyi ve doğayı koruduğunu hem de ekonomik kazanımlar sağladığı vurgulandı.Eğitim semineriyle daha da bilinçlenen minik öğrenciler, geri dönüşümün önemini anlattı.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından toplanan ambalaj ve kağıt atıkların, geri dönüşüm aracına yüklemesiyle program sona erdi.

Kocasinan’da Daha Temiz Çevre İçin Daha Bilinçli Nesiller

Kocasinan’da Daha Temiz Çevre İçin Daha Bilinçli Nesiller

Kocasinan’da Daha Temiz Çevre İçin Daha Bilinçli Nesiller

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