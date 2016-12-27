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Kocasinan’da El Emekleri Halep İçin

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Kocasinan’da El Emekleri Halep İçin
Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve semt konaklarında eğitim alan kursiyerler, Halep'e destek amacıyla yardım kermesi düzenledi.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve semt konaklarında eğitim alan kursiyerler, Halep'e destek amacıyla yardım kermesi düzenledi. Mevlana Mahallesi Semt Konağı'nda düzenlenen kermeste kursiyerlerin yaptıkları ürünler satışa sunuldu.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Türkiye bir yandan zulümlerle mücadele ederken bir yandan da mazlumlara kucak açmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz kimsesizlerin kimsesiyiz, biz zalimlerin karşısında mazlumların yanındayız." dediği gibi Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde zulme uğrayan mazlumların her zaman yanlarındayız. Bizler hayırlarımızı artırarak tüm insanların Halep'teki bu kaosa sessiz kalmamasını için örnek olmak istiyoruz. Bu çerçevede bir nebze de olsa onların ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledik. Bundan sonrada yine tüm ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Rabbim hayırlarımızı yerine ulaştırsın inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kermese katılarak Halep'e destek veren Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise, "Kocasinan Belediyesi'nin açmış olduğu kurslarda eğitim alan kursiyerlerin Halep'e destek amacıyla hazırladıkları kermes, bizleri memnun etti. Bir nebze de olsa bizlerde katkıda bulunmak için buradayız. Sosyal sorumluluk konularında zaten Kocasinan Belediyemiz her zaman en önde oluyor. Bu yönüyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Halep" e destek veren yardımseverlerde sosyal bir organizasyonda öncülük ettiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Kocasinan Belediyesi Halep'te perişan olan anne babalarını kaybeden yavrulara kucak açmış, onları sevindiriyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.

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