Kocasını Öldüren Kadın İle Sevgilisi Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da ayrılma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldüren kadın ile sevgilisi adliyeye sevk edildi.

Adana'da ayrılma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldüren kadın ile sevgilisi adliyeye sevk edildi.

Olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, Uğur S. (41) boşanma aşamasında olduğu ve 3 aydır ayrı yaşadığı eşi Tuğba S.'nin (32) Ali K. (29) ile sevgili olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Uğur S. arkadaşı Özer A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba S.'nin (32) yanına geldi. Çift arasında sokak ortasında çıkan tartışma sırasında Tuğba S.'nin yanında bulunan Ali K. (29), Uğur S.'yi darp etmeye başladı. Kavganın daha da büyümesiyle Tuğba S. evine koşarak gidip bıçak alıp geldi. Sevgilisi eşini tutarken Tuğba S. kocasının boğazını kesip daha sonra da bıçağı bacağına sapladı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan Uğur S.'yi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Uğur S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Tuğba S. ve sevgilisi Ali K.'yı yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.