Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını satırla yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını satırla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Kirazlıpınar Mahallesi'nde Ö.K. ve kocası Engin K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Ö.K. eline aldığı satırla kocası Engin K.'yı başından yaraladı. Olayı duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Engin K. daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Ö.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.