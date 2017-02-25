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Kocasının Böbreği İle Hayata Tutundu

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Kocasının Böbreği İle Hayata Tutundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki böbreği de iflas eden kadın, kocasından nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki böbreği de iflas eden kadın, kocasından nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Siverek ilçesi Kale Mahallesinde geçimini inşaat işçisi olarak sağlayan 4 çocuk babası 47 yaşındaki Sinan Başkır'ın eşi Emine Başkır (38), üç yıl önce böbrek rahatsızlığına yakalandı. Sürekli diyalize girmek zorunda kalan Emine Başkır'ın zaman içerisinde her iki böbreği de iflas etti. Doktorların organ nakli önerisi üzerine Sinan Başkır, 20 yıllık hayat arkadaşının umudu oldu.

Eşinin her iki böbreğinin iflas ettiğini öğrenen Sinan Başkır, zaman kaybetmeden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurarak bir böbreğini karısına vermek istediğini söyledi. Nakil merkezinde yapılan tetkiklerin ardından böbrek başarılı bir operasyonla Emine Başkır'a nakledildi.

Çok mutlu olduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyen Sinan Başkır, zorlu bir süreç yaşandığını kaydetti. Başkır, "Eşim rahatsızlanınca 1,5 yıl fakültede kaldık. Böbrekleri iflas edince hemen aşağı indim, kan verdim ve kanlarımızın uyuştuğu belirlendi. Hemen işlemlere başladık, hiç kimseye söylemeden, danışmadan tereddüt etmeden eşime böbreğimi seve seve verdim. Şuanda Allah'a çok şükür mutluyum. Tabi ilk dönemde eşim böbrek rahatsızlığından dolayı bir süre diyalize girdi, ondan sonra işlemlere devam ettik" dedi.

Böbreğini vereceğini duyan eşinin çok sevindiğini belirten Başkır, böbrek aramak zorunda kalmadıklarını ifade ederek, "Çok acı bir durum. O dramı yaşadık ve gördük, tavsiyem böbrek bağışında bulunulmasıdır" diye konuştu.

"Böyle bir eş daha var mı diye düşündüm"

Kendisine böbrek veren eşine teşekkür eden Emine Başkır, ""ok mutluyum. Çok şükür şuan bir sıkıntı yok. Allah'a şükür diyalizden kurtuldum ve ilk önce inanamadım, yeniden hayata döndüm. Üç yıl böbrek rahatsızlığı yaşadım ve 6-7 ay diyalize gittim, 4 aydır nakil oldu ama şuan iyiyim. Eşimin böbreğini vereceğini duyduğumda çok sevindim ve böyle bir eş daha var mı diye düşündüm. İnanamadım, hayalim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu 7 yaşındaki Rumeysa Başkır ise, "Annem böbreklerinden hasta idi, sürekli diyalize gidiyordu ve ben onu çok özlüyordum. Annemi, babamı, ablalarımı ve abimi çok seviyorum. Annem hastaydı diye babam ona böbreğini verdi. Çünkü biz annesiz olamazdık, ben annemi ve ailemi çok seviyorum, annem olmazsa ne yapardık bilmiyorum ama babam annemi kurtardı" dedi.

Eşine verdiği böbreğinden dolayı artık inşaatlarda çalışamayan Sinan Başkır, yetkililerden iş talebinde bulundu.

Kocasının Böbreği İle Hayata Tutundu

Kocasının Böbreği İle Hayata Tutundu

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