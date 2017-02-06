Koçer, Angel Halıyı Ziyaret Etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep'in önde gelen halı firmalarından olan Angel Halı'yı ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep'in önde gelen halı firmalarından olan Angel Halı'yı ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Angel Halı'yı ziyarette bulundu. Koçer, ziyareti Şahinbey Belediye Başkan Vekili Birol Ülger, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hakan Kurt ve partililerle birlikte gerçekleştirdi.

Ekonomik mücadele

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ülke ekonomisi ve istihdamı değerlendirdiği ziyaretinde, "Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Bu anlamda İş adamlarımıza da önemli görevler düşüyor. Silahla kazanamadıklarını ekonomik savaş ile kazanmaya çalışan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadele veriyoruz. Bu konuda iş adamlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bizler onların sorunlarını çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Hükumetimiz ihracatta yeni pazarlar oluşturmaya çalışıyor. İş adamlarımızında bu doğrultuda yatırımlar yaparak istihdamı arttıracağına inancımız tamdır. Gaziantep'imizin önemli firmalarından olan Angel Halı her zaman yatırımları ve istihdamıyla öne çıkmış bir firmamızdır. Ziyaretimizde Halı sektörünün ihracatını, istihdamını ve üretimini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.