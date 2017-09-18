  • BIST 107.563
  • Altın 146,441
  • Dolar 3,4646
  • Euro 4,1375
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Koçlu Köy Barajıyla 2 Bin Dekar Alan Sulanacak

» »
Koçlu Köy Barajıyla 2 Bin Dekar Alan Sulanacak
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bitlis'in Hizan ilçesinde yaptırdığı Koçlu Köy Barajıyla 2 bin 80 dekar zirai arazinin sulayacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bitlis'in Hizan ilçesinde yaptırdığı Koçlu Köy Barajıyla 2 bin 80 dekar zirai arazinin sulayacağı belirtildi.

DSİ, Bitlis'e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Bitlis'te son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. DSİ Genel Müdürü Acu, "DSİ olarak Bitlis şehir merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlandı. Bununla birlikte 34 bin 410 dekar araziyi sulamaya açtık. Sulamaya açılan alanlardan çiftçilerimize yıllık 10 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Bitlis'te 1 baraj ve 1 gölet inşa ettik ve 23 derenin ıslahını tamamladık. Bitlis ilimizde tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile toplamda 50 bin 410 dekar zirai arazinin sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 23 milyon 266 bin 800 TL zirai gelir artışı sağlandı. 54 adet yerleşim yerinin taşkınlardan korunmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Bitlis Hizan Koçlu Köy Barajı sulaması ile 2 bin 80 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Proje kapsamında High Density Polyethylene (HDPE) boruların döşenmesi tamamlanmıştır. Vanaların montajı ve sanat yapılarının imalatları devam etmektedir. Bitlis Hizan Koçlu Köy Barajı ve sulamasının tamamlanması ile dekar başına 500 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 40 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir" diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, bu projenin yapılmasında en büyük destekçilerinin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarını sunarak, emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaştan Kaçan Suriyeliler Yangından Son Anda Kurtuldu18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Vali Ustaoğlu’ndan ‘İlköğretim Haftası’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:28
  • Koçlu Köy Barajıyla 2 Bin Dekar Alan Sulanacak18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Başkan Asya’dan ’Gaziler Günü’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Yıldırım’da 276 Metruk Bina Yıkıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Fotoğraf Düşkünleri İçin Doğal Yaşam Yarışması18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Ümraniye’de 120 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
  • Biga’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü Kutlandı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
  • Fizyoterapist Yazar, Mülteci Dramlarını Hikayeleriyle Gözler Önüne Seriyor18 Eylül 2017 Pazartesi 12:13
  • Minik Öğrenciler Eğlenceli Aktiviteler İle Okula Başladı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti