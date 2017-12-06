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KOÇTAŞ İLE EVLERİN HER NOKTASINDA YENİLENME

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KOÇTAŞ İLE EVLERİN HER NOKTASINDA YENİLENME
Evini güzelleştirmek isteyenlerin ilham kaynağı Koçtaş, en uygun çözüm önerileri ve yüzlerce ürün seçeneğiyle evlerin havasını girişten itibaren değiştiriyor.

Koçtaş Kartınız ile Koçtaş mağazalarını ziyaret ederek, hem indirimlerden faydalanabilir hem de değişimi evinizin her noktasında hissettirebilirsiniz.

Koçtaş, yaratıcı çözümleri ve yüzlerce ürün seçeneğiyle yeniliği evin her köşesine taşıyor. Koçtaş’ın sunduğu onlarca marka ve yüzlerce farklı dekoratif ürün seçeneğiyle değişimin ruhu, evlerin dış kapısından oturma odasına kadar adım adım yansıyor.

Koçtaş’ın fonksiyonel çözümleri arasında bulunan Lexa çelik kapı 799,90 TL’lik, Monte ayakkabılık 199,90 TL’lik, şemsiyelikli ayakkabılık 189,90 TL’lik cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Koçtaş’ta bulunan ev temalı çeşit çeşit paspaslar 14.99 TL’den, zemine ferah bir hava katan laminat parke seçenekleri ise 26,99 TL’den başlayan fiyatlarıyla evlere sıcak bir atmosfer kazandırıyor.

Oturma odası dekorasyonunun vazgeçilmez parçaları sarmal çerçeveli yuvarlak ayna 32.99 TL’lik, metal, cam ve halat ipinden kandil sarkıt 159,90 TL yerine 139,90 TL’lik ve Merinos Halı’nın Koçtaş için özel olarak ürettiği Colours marka 80x150 pastel halı 129,90 TL’lik avantajlı fiyatıyla Koçtaş mağazalarındaki yerini alıyor.

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