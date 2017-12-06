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Kokain davasında ceza yağdı

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Kokain davasında ceza yağdı
Samsun'da kokain ve esrarla yakalanan ve "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3'ü tutuklu 4 kişi, 15 yıl 7 ay ile 23 yıl 5 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi'nde 2016 yılında meydana gelen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir apartmana operasyon düzenledi. Apartmanın bahçesine yukarıdan atıldığı değerlendiren paketler içinde toplam 75 gram kokain ve evlerde yapılan aramada 73 gram esrar, 1 adet tabanca, 2 tüfek, 23 tabanca mermisi, 3 adet şarjör, 1 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 7 bin lira para ele geçti.

1 KİŞİ ARANIYOR 
Olayla ilgili D.T. (36), B.B. (40), S.S. (33) ve E.K. (34) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.B. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 3'ü tutuklu 4 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olan B.B. duruşmaya avukatı aracılığıyla mazeret bildirip katılmazken, D.T., S.S. ve E.K. duruşmada hazır bulundu. Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.  Mahkeme heyeti S.S.'yi 23 yıl 5 ay 7 gün, D.T.'yi 18 yıl 9 ay, E.K.'yi 15 yıl 7 ay ve tutuksuz sanık B.B.'yi ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. B.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

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