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Köktaş, Gıda Fuarı'nda firmaları ziyaret etti

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Köktaş, Gıda Fuarı'nda firmaları ziyaret etti
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2.'si düzenlenen Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı'nı ziyaret etti

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 2.'si düzenlenen, Samsun Gıda 2017, İçecek Ürünleri, Gıda İşletme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı'nı ziyaret eden AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, fuara katılan firmaların stantlarını tek tek gezerek yetkililerinden çalışmaları ve ürünleri hakkında bilgiler aldı. Fuara aileleri ile gelen vatandaşlarla da bol bol sohbet eden Milletvekili Köktaş, firmaların ikramlarını tatma imkanı da buldu.

FUARIMIZ DAHA DA BÜYÜYECEK
Yetkililerden aldığı bilgiye göre yoğun bir katılım gören fuarın, şehrin hem ekonomisine hem de tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Milletvekili Köktaş, "Ulusal ve uluslararası standartlara, ilgili yasalara Kalite Yönetim Sistemi şartlarına bağlı olarak, bilimsel, teknolojik ve ekolojik kurallar çerçevesinde hizmet veren TÜYAP'ın şehrin dinamikleri ile birlikte gerçekleştirdiği fuarların artık ileri bir noktaya geldiğini görmekteyiz. Bu mekanlar buraya az bile geliyor. İlerleyen zaman içinde buraya yeni holler eklenmesi planlanmakta. Bugün Gıda Fuarı'nda da görüyoruz ki; diğer fuarlarda olduğu gibi yoğun bir katılım var. Eksiklikler olabilir bunu da buradan aldığımız tecrübe ile bir dahaki fuara çok daha güçlü ve ses getirecek şekilde geliştirileceğine inanıyorum. Bu da Tarım Kenti Samsun'un daha da büyümesine, entegre sanayi işletmelerinin buraya gelerek, şehre katma değer sağlamasına sebep olacaktır" dedi.

Yalçın KARATAŞ

tuyap-koktas1-001.jpgAK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, TÜYAP 2. Gıda Fuarı'nı ziyaret ederek, fuara katılan firmaların yetkililerinden çalışmaları ve ürünleri hakkında bilgiler aldı.

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