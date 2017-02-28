Köktaş: 'Güven oyunu millet verecek'

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hükümet kurulamama sorunu olmayacak, hükümete güven oyunu milletimiz verecek" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, partisinin Salıpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte kavgaların, pazarlıklarla düşürülen hükümetlerin, istikrasızlığın, karamsarlığın Türkiye’sine bir daha dönmeyeceğiz. Hükümet kurulmama sorunu olmayacak, hükümete güven oyunu milletimiz verecek" dedi. AK Parti'nin Türkiye’nin en büyük siyasi kadrosu olduğunu belirten Milletvekili Köktaş, Türkiye’yi bir baştan bir başa imar etmek için yola çıkan AK Kadroların bu kutlu yolda hizmet aşkıyla, imanla, heyecanla emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

5 YIL KESİNTİSİZ İCRAAT

Türkiye’nin aydınlık yarınları yolunda kritik bir süreç yaşadıklarına dikkat çeken Milletvekili Köktaş, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylamasında oylanacak "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin" genel faydaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kalıcı siyasi istikrar, Birlik ve uzlaşma, Hızlı ve etkili icraat, Güçlü meclis ve güçlü temsil, Güçlü ve Güvenli bir Türkiye gibi konu başlıkları altında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği önemli faydalara değinen Milletvekili Köktaş, "Bu bir rejim değişikliği değil tamamen sistem yani yönetim değişikliğidir. Bu anlamda yapılacak olan seçim den mutlaka tek başına iktidar çıkacaktır. İki seçim arasında 5 yıl kesintisiz icraat olacaktır. Bununla birlikte hükümet kurulmama sorunu olmayacak, hükümete güven oyunu halk verecektir.

KARAMSAR TÜRKİYE OLMAYACAK

Seçimle birlikte Cumhurbaşkanı'nın yüzde 50'nin üzerinde bir oy ile doğrudan halk tarafından seçileceği için siyasette birliktelik artacak, kutuplaşma azalacak. Geçmişteki hükümet krizleri tarihe karışacak. Türkiye de geçmiş dönemlerde bir çok hükümet modeli denenmiştir, Milliyetçi cephe, azınlık, koalisyon, dışarıdan destekli gibi hükümet modelleri dayatılmış, ülkemiz hem siyasi hemde ekonomik olarak ciddi kayıplar vermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte kavgaların, pazarlıklarla düşürülen hükümetlerin, istikrasızlığın, karamsarlığın Türkiye’sine bir daha dönmeyeceğiz inşallah. Sistem ile birlikte hızlı ve etkili icraatlar yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan gelişmelere ayak uyduran kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacaktır. Bürokrasi azalacak büyüme daha da hızlanacaktır." diyerek kendisine iletilen sorulara da yanıt verdi.

Toplantıya Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Başkanı İsmail Yaman, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Alaettin Bayrak, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulu ile ve Teşkilat üyeleri katıldı. Milletvekili Köktaş, toplantı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması sürecini değerlendirdi.