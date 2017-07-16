  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 32 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Köktaş, Olimpiyat Salonları Hakkında Bilgi Aldı

» »
Köktaş, Olimpiyat Salonları Hakkında Bilgi Aldı
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi...

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi okçuluk, bowling, buz pateni, Atletizm Stadı ve 19 Mayıs Stadyumunda görevlileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarılar diledi.

Milletvekili Köktaş, yaptığı ziyaretler hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İlimizde yapılacak olan Deaflympics 2017'ye 96 ülkeden katılan yaklaşık 3 bin 150 sporcunun, 21 farklı branşta yarışacağı oyunların Samsun'un bugüne kadar almış olduğu en büyük organizasyon olması dolayısıyla bunun çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. İlimizde sporcu yakınları ile birlikte 10 bine yakın misafirin ağırlanacağı da dikkate alındığında onlara göstereceğimiz azami misafirperverlikle her biri Samsun'un tanıtımında bir elçi durumunda olacaktır. Bu organizasyona sadece bir spor müsabakası olarak bakmamamız gerekiyor, aynı zamanda dostluk köprülerinin kurulduğu, bu vesileyle iş imkanlarının geliştiği bir organizasyon olarak bakmak durumundayız. Geçen hafta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız sayın Ahmet Arslan'ın da katılımıyla gerçekleştiren törende bu organizasyona ve şehir ulaşımına ciddi bir şekilde rahatlatacak bir dizi üst geçit ve kavşakların açılışını yaptık. Şehrimize bir çok spor tesisinin kazandırılmasına vesile olan organizasyonda başta Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Akif Çağatay Kılıç olmak üzere, belediyelerimize, emniyet güçlerimize, katkılarından dolayı şehrimizin adına çok teşekkür ediyorum. Organizasyon boyunca hemşehrilerimizin bu müsabakalara yakın ilgi göstermeleri, işitme engellilerimizin kendi ve ailelerinin sporcu ve sporcu yakınlarıyla yakından ilgilenerek şehrimizin tanıtımına katkı sağlamalarını arzu etmekteyim. Bu duygularla ziyaret ettiğimiz bu muhteşem tesislerin şehrimize, ülkemize, sporumuza hayırlı olmasını diliyorum."

Köktaş, Olimpiyat Salonları Hakkında Bilgi Aldı

Köktaş, Olimpiyat Salonları Hakkında Bilgi Aldı

Köktaş, Olimpiyat Salonları Hakkında Bilgi Aldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pütürgeli 15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı16 Temmuz 2017 Pazar 19:33
  • Denizde 15 Temmuz Anması16 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  • Meslektaşlarını Ve Vatandaşları Şok Eden Polis Tutuklandı16 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  • Hafızlar İcazetlerini Dualarla Aldı16 Temmuz 2017 Pazar 19:08
  • Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz Turnuvası16 Temmuz 2017 Pazar 18:53
  • Başkan Özkeçeci’de Demokrasi Meydanında16 Temmuz 2017 Pazar 18:43
  • 15 Temmuz Futbol Turnuvası Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 18:43
  • Lüks Araç Alevlere Teslim Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 18:13
  • Tarihi Sokakta El Emeği Ürünler Sergilendi16 Temmuz 2017 Pazar 17:53
  • Demokrasi Nöbetleri Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti