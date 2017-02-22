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Köktaş: 'Türkiye bölgesel güç olacak'

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Köktaş: 'Türkiye bölgesel güç olacak'
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu belirterek, "Artık yaraları saran ve sözü dinlenen bir Türkiye var" dedi

Ankara Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Muhittin Noyan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette konuşan Milletvekili Köktaş, "Sivil Toplum Kuruluşları arasında önemli bir misyon edinen hemşehri dernekleri, ilimizin yöresel, kültürel ve sosyal değerlerini gelecek nesillere aktarılmasında güzel çalışmalara imza atıyor. Birlik ve beraberliklerin sağlandığı, insanların biraraya gelerek kaynaştığı ortamları sağlayan hemşehri federasyonlarının ve derneklerinin bu alanda yaptığı etkinliklere de her zaman destek vererek, katkı sağlamaya ve şahsen katılmaya gayret gösteriyoruz. Milletimizin desteği, siyasi istikrarın sağladığı zemin ile Türkiye bugün bölgesel güç, dünyada da gittikçe itibarı artan bir ülke haline geldi. Milyonlarca mazlumun yaralarını saran, onların hayata tutunmasını sağlayan dünya da söz sahibi bir  Türkiye var. Hedefleri olan, projeleri ve yatırımları ile dünyanın gıpta ile baktığı bir Türkiye var" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Noyan ise, sıcak misafirperverliğinden ötürü Milletvekili Köktaş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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