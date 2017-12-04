Kokudan su içemiyorlar

CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, içme suyu tartışmalarına ilşkin, "Ortada çok ciddi iddialar var. Vatandaş, kokudan çeşme suyu içemediklerini söylüyor" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, geçtiğimiz günlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gündeme gelen içme suyu tartışmalarına değindi.

Akcagöz, SASKİ’nin olağanüstü genel kurulunda Genel Müdür Kamil Demircioğlu’nun, ‘ilçelerde içme suyu sorunu yok’ sözlerine karşı Meclis üyesi Erkan Akyüz’ün ‘Hodri meydan, gelin yerinde inceleyelim’ çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Ortaya atılan iddiaların kamu sağlığını yakından ilgilendirdiğini ve şayet iddialar doğruysa vatandaşın ciddi risklerle karşılaşabileceğini de aktaran Akcagöz, “İddiaları yerinde incelemek mümkün. Vatandaş, hobi olsun diye serzenişte bulunuyor olamaz. Belli ki sıkıntısı var. SASKİ hizmet götürürken vatandaşın sırtına büyük bir ekonomik külfet yüklemeyi biliyorsa, sağlıklı suyu taşımayı da bilmelidir" diye konuştu. Gökhan İÇKİLLİ