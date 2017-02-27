Kolej Öğrencilerinden Cepheye Mektup

Malatya Çınar Koleji öğretmenlerinin organizesiyle öğrenciler, Fırat kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için mektup yazdı, video hazırladı.

Malatya Çınar Koleji öğretmenlerinin organizesiyle öğrenciler, Fırat kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için mektup yazdı, video hazırladı.

Çınar koleji tarafından, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristlere karşı kıyasıya mücadele veren Mehmetçiklerin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla "Cepheye Mektup" adlı bir etkinlik düzenlendi. Kolejin Türkçe Bölümü öğretmenleri tarafından organize edilen etkinlik kapsamında sınır bölgesindeki askerlere duygu dolu mektuplar yazıldı. Öğrenciler, askerler için çekimlerini Kolej'de yaptığı, vatan ve bayrak konulu videolar da hazırladı.

Etkinlik sonunda, hazırlanan mektupları, videoları, öğrenci velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri ve çeşitli hediyeleri askerlere ulaştırmak üzere Çınar Koleji öğretmenlerine teslim edildi. Öğrencilerden emanetleri teslim alan öğretmenler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde düzenlenen törenle sınır bölgesine uğurlandı. Uzun süren yolculuk sonrası öğretmenler, sınır bölgesi Çobanbey Üs Bölgesi Komutanlığına ulaşarak, burada bulunan askerlere mektupları ve hediyeleri teslim etti.

mektuplarla duygulanan ve hediyelere sevinen askerlerin de, Çınar Kolejine ve Malatyalılara teşekkür ettiği öğrenildi.