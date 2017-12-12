Kolejlilerden Kardeşlik Mesajı

TED Diyarbakır Koleji İlkokulu öğrencileri, Hüseyin Uluğ İlkokulunu ziyaret ederek, Suriye'den gelen mülteci çocuklarla bir araya geldi.

TED Diyarbakır Koleji İlkokulu öğrencileri, Hüseyin Uluğ İlkokulunu ziyaret ederek, Suriye'den gelen mülteci çocuklarla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve UNİCEF tarafından finanse edilip geliştirilen PİCTES Projesi kapsamında Diyarbakır Hüseyin Uluğ İlkokulunda Türkçe öğreticiliği yapan Mahmut Yılmaz tarafından TED Diyarbakır Koleji İlkokulu öğretmen ve öğrencileri okula davet edildi.

Birçok öğretmen ve öğrencinin katılımıyla Hüseyin Uluğ İlköğretim okulunu ziyaret eden kolejliler, Suriyeli akranlarıyla keyifli anlar yaşadılar.

Öğrenciler ve öğretmenler birlikte dans ettiği programda, günün anlam ve önemini hissettiren 3 farklı dilde "İnsan Hakları Günü" yazan pankart hazırlayıp, el boyamayla süslediler.

Öğrenciler, pasta kesip, günün önemini kutlayıp kolejlilerin hediye ettikleri TED oyuncaklarını kardeşliklerinin simgesi olarak belirleyip birlikte tüm dünyaya bir mesaj verdiler.