Köln’de Karadeniz Rüzgarı

Avrupa Giresun Derneği'nin Geleneksel Giresun Eğlence ve Dayanışma Gecesi, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Avrupa Giresun Derneği'nin Geleneksel Giresun Eğlence ve Dayanışma Gecesi, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı. Gecede Giresunlular ve Karadenizliler birlik mesajı verdi.

Köln'de bulunan Halay Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen geceye, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan Giresunlular katıldı.

Gecede Köln Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Efsane Temur, Kıtalararası Giresun Derneği Başkanı Halil İbrahim Şentürk, Almanya Giresunlular Kültür ve Uyum Derneği Başkanı Aydın Petekçi, Shomberg Giresun Derneği Başkanı Mustafa Karakaş, Werdohl Giresunlular Derneği Başkanı Atıf Özer, Stuttgart Karadenizliler Derneği Başkanı Cevat Öksüz, Yurtdışında Giresun Derneği Başkanı Barış Gül, Bavyera Karadenizliler Derneği Başkanı Erdal Pirdal ve Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram hazır bulundu.

Avrupa Giresun Derneği Başkanı Metin Çoban gecede yaptığı konuşmada, "Kültürünü kaybetmiş toplumların millet olması mümkün değildir. Millet olmayanların da yaşaması mümkün değildir. Biz Avrupa'da yaşayan Türkler, Karadenizliler ve Giresunlular olarak asimilasyona uğramadan geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte entegrasyon içerisinde kendi kültürümüzü, örfümüzü, milli değerlerimizi yaşamak ve yaşatabilmek için Avrupa Giresun Derneği olarak bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgenin insanlarının buluştuğu hemşehri gecesinde sahnede Karadeniz şarkıları seslendirilirken, etkinlik alanında vatandaşlar tarafından horon tepildi. Karadeniz kültürünü Avrupa'ya taşıyan etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Musa Ada'nın sunduğu gecede Türk Halk Müziğinin popüler sanatçısı Sinan Yılmaz, Volkan Arslan, Özkan Karadeniz, kemençe sanatçıları Erdoğan Erol ve Selim Arslan türküleriyle izleyenleri coşturdu. Gecede Avrupa Giresun Derneği Türk Halk Müziği Korosu ve Dans Academy Köln grupları gösteride bulunarak geceye damgasını vurdu.