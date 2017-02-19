  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Köln’de Karadeniz Rüzgarı

» »
Köln’de Karadeniz Rüzgarı
Avrupa Giresun Derneği'nin Geleneksel Giresun Eğlence ve Dayanışma Gecesi, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Avrupa Giresun Derneği'nin Geleneksel Giresun Eğlence ve Dayanışma Gecesi, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı. Gecede Giresunlular ve Karadenizliler birlik mesajı verdi.

Köln'de bulunan Halay Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen geceye, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan Giresunlular katıldı.

Gecede Köln Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Efsane Temur, Kıtalararası Giresun Derneği Başkanı Halil İbrahim Şentürk, Almanya Giresunlular Kültür ve Uyum Derneği Başkanı Aydın Petekçi, Shomberg Giresun Derneği Başkanı Mustafa Karakaş, Werdohl Giresunlular Derneği Başkanı Atıf Özer, Stuttgart Karadenizliler Derneği Başkanı Cevat Öksüz, Yurtdışında Giresun Derneği Başkanı Barış Gül, Bavyera Karadenizliler Derneği Başkanı Erdal Pirdal ve Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram hazır bulundu.

Avrupa Giresun Derneği Başkanı Metin Çoban gecede yaptığı konuşmada, "Kültürünü kaybetmiş toplumların millet olması mümkün değildir. Millet olmayanların da yaşaması mümkün değildir. Biz Avrupa'da yaşayan Türkler, Karadenizliler ve Giresunlular olarak asimilasyona uğramadan geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte entegrasyon içerisinde kendi kültürümüzü, örfümüzü, milli değerlerimizi yaşamak ve yaşatabilmek için Avrupa Giresun Derneği olarak bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgenin insanlarının buluştuğu hemşehri gecesinde sahnede Karadeniz şarkıları seslendirilirken, etkinlik alanında vatandaşlar tarafından horon tepildi. Karadeniz kültürünü Avrupa'ya taşıyan etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Musa Ada'nın sunduğu gecede Türk Halk Müziğinin popüler sanatçısı Sinan Yılmaz, Volkan Arslan, Özkan Karadeniz, kemençe sanatçıları Erdoğan Erol ve Selim Arslan türküleriyle izleyenleri coşturdu. Gecede Avrupa Giresun Derneği Türk Halk Müziği Korosu ve Dans Academy Köln grupları gösteride bulunarak geceye damgasını vurdu.

Köln’de Karadeniz Rüzgarı

Köln’de Karadeniz Rüzgarı

Köln’de Karadeniz Rüzgarı

Köln’de Karadeniz Rüzgarı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’ten Ayrıldı19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Türkiye’nin İlk Turistik Denizaltısı Deneme Dalışını Yaptı19 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • İmama Hakaret Eden Muhtara Kınama19 Şubat 2017 Pazar 13:43
  • Memur-sen Genel Başkanı Yalçın: “15 Temmuz’un Nöbetçisi, 16 Nisan’ın ‘Evet’çisiyiz”19 Şubat 2017 Pazar 13:38
  • Darbeler Tarihi Yıldırım’da Ele Alındı19 Şubat 2017 Pazar 13:38
  • Vefat Haberleri Hastane Personelini Yasa Boğdu19 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Kraliçe 2. Elizabeth’in Pamuk Yorganı İnegöl’den19 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te19 Şubat 2017 Pazar 12:38
  • Ağabeyinden Etkilendi, 14 Madalya Aldı19 Şubat 2017 Pazar 12:08
  • Bakan Eroğlu: “Haliç’i Nasıl Temizlediysek Ergene’yi De Öyle Temizleyeceğiz”19 Şubat 2017 Pazar 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti