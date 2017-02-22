Kolunu Makineye Kaptıran İşçi Hastanelik Oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çit tel imal makinesine kolunu kaptıran işçi, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çit tel imal makinesine kolunu kaptıran işçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yerinde çalışan Eren Ç. isimli kişi henüz bilinmeyen nedenle çalışırken kolunu makineye kaptırdı. Durum hemen 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kol makineden çıkarıldı. Ardından sağlık ekipleri yapılan ilk müdahale sonrası işçiyi hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.